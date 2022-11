Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Ντάνιελ Έβανς με 2-0 σετ στην πρεμιέρα του στο Rolex Paris Masters και προκρίθηκε στους “16” της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Βρετανό, Νο. 27 τενίστα του κόσμου, και με σκορ 6-3, 6-4 έκλεισε θέση στους “16” του Rolex Paris Masters.

Ο Έλληνας τενίστας είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού εξαρχής, κατάφερε να κάνει πολύ νωρίς break και στα δύο σετ, φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Αυτή ήταν η 58η νίκη τη φετινή χρονιά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος κέρδισε για τέταρτη φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις τον Έβανς, από τον οποίο δεν έχει χάσει ποτέ σετ.

Στον επόμενο γύρο, o Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης του Κάμερον Νόρι, No.12 στο ταμπλό, με τον προερχόμενο από τα προκριματικά, Κορεντίν Μουτέ.

