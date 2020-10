Τσιτσιπάς: “Κλείδωσε” το μεγάλο ματς! Πότε δίνει τη νέα “μάχη” στο Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ για μια θέση στα ημιτελικά του Roland Garros και το παιχνίδι ορίστηκε να διεξαχθεί αύριο Τετάρτη (07/10) στις 18:00 το απόγευμα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχει μία μεγάλη ευκαιρία για διάκριση στο γαλλικό Γκραν Σλαμ, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports.

Αμέσως μετά θα γίνει το παιχνίδι του Τζόκοβιτς με τον Μπούστα, από τον οποίο και θα προκύψει το “ζευγάρι” των ημιτελικών, στο οποίο και θα βρεθεί ο Τσιτσιπάς, αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση από τα προημιτελικά.

Day 11. Quarter-finals.

