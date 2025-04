Τσιτσιπάς – Μουζέτι 1-2: Ο Ιταλός τενίστας εκθρόνισε τον Έλληνα πρωταθλητή στο Μόντε Κάρλο

Στα προημιτελικά ολοκληρώθηκε η φετινή πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Λορέντζο Μουζέτι και παρέδωσε τα σκήπτρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα σετ, ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη, με τον Ιταλό να κάνει την ανατροπή (6-1, 3-6, 4-6) και να προκρίνεται στα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μουζέτι νίκησε τον Τσιτσιπά στην καριέρα του, έπειτα από πέντε αποτυχίες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο και στρέφει πλέον την προσοχή του στο χωμάτινο τουρνουά της Βαρκελώνης.

A BIG W @Lorenzo1Musetti defeats defending champion Tsitsipas 1-6 6-3 6-4 to reach his FIRST Masters 1000 Semi-Final#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/C8XfTTc2yG