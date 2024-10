Τβέντε – Φενέρμπαχτσε: Ξύλο οπαδών και «καρεκλοπόλεμος» πριν το ματς του Europa League

Επεισόδια στο κέντρο της ολλανδικής Ενσέντε, πριν τη «σέντρα» της αναμέτρησης της Τβέντε με τη Φενέρμπαχτσε, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να συγκρούονται μεταξύ τους.

Οπαδοί της Τβέντε και της Φενέρμπαχτσε συγκρούστηκαν, μερικές ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (22:00).

Οι Ολλανδοί και οι Τούρκοι οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια, πετώντας μάλιστα καρέκλες και καπνογόνα, με τους περαστικούς να κοιτούν από απόσταση τα επεισόδια.

Een groep Fenerbache-fans in Enschede probeerden hun fanzone te verlaten. Al schreeuwend ‘fuck you Twente’, werd er o.a. vuurwerk gegooid. Onbekend richting wie of wat.



De ME kwam in actie en dreef de groep terug. #twefen pic.twitter.com/CzBTEfVb7b