Τζένοα – Γιουβέντους 0-1: Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς λύτρωσε τη Μεγάλη Κυρία

Με γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 73′, η Γιουβέντους πέρασε αλώβητη από τη Γένοβα, επικρατώντας της Τζένοα με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A.

Η Γιουβέντους έκανε το 2/2 στη Serie A, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Μεγάλη Κυρία πέρασε αλώβητη από την έδρα της Τζένοα, επικρατώντας δύσκολα με 1-0, χάρη σε γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 73′.

Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του στο Τορίνο, έδωσε και πάλι απαντήσεις, σκοράροντας και στη δεύτερη αγωνιστική.

Το γκολ του Βλάχοβιτς, ο οποίος δεν ξεκίνησε και πάλι βασικός, ήρθε με εντυπωσιακή κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κόστιτς.

Η Γιουβέντους στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή στο φινάλε, με τη Τζένοα να έχει δοκάρι στην τελευταία φάση του αγώνα, ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Ντι Γκρεγκόριο είχε πραγματοποιήσει σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το μηδέν για τους φιλοξενούμενους.