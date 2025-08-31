Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τζένοα – Γιουβέντους 0-1: Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς λύτρωσε τη Μεγάλη Κυρία

Ο Σέρβος επιθετικός βρήκε δίχτυα και στη δεύτερη αγωνιστική
REUTERS
REUTERS/Matteo Ciambelli

Με γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 73′, η Γιουβέντους πέρασε αλώβητη από τη Γένοβα, επικρατώντας της Τζένοα με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A.

Η Γιουβέντους έκανε το 2/2 στη Serie A, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Μεγάλη Κυρία πέρασε αλώβητη από την έδρα της Τζένοα, επικρατώντας δύσκολα με 1-0, χάρη σε γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 73′.

Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του στο Τορίνο, έδωσε και πάλι απαντήσεις, σκοράροντας και στη δεύτερη αγωνιστική.

Το γκολ του Βλάχοβιτς, ο οποίος δεν ξεκίνησε και πάλι βασικός, ήρθε με εντυπωσιακή κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κόστιτς.

Η Γιουβέντους στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή στο φινάλε, με τη Τζένοα να έχει δοκάρι στην τελευταία φάση του αγώνα, ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Ντι Γκρεγκόριο είχε πραγματοποιήσει σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το μηδέν για τους φιλοξενούμενους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo