Τζένοα – Ίντερ 1-2: Πρώτοι και καλύτεροι στη Serie A οι νερατζούρι

Με γκολ των Μπίσεκ και Λαουτάρο Μαρτίνες από το πρώτο μέρος, η Ίντερ επιβλήθηκε εκτός έδρας της Τζένοα 2-1 και προσπέρασε Μίλαν και Νάπολι, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Serie A.

Η Ίντερ δεν «πέταξε» τα δώρα που έκαναν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Μίλαν (2-2 με Σασουόλο) και Νάπολι (ήττα από την Ουντινέζε με 1-0), νίκησε έστω και δύσκολα στο «Λουίτζι Φεράρις» την Τζένοα κι απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ των Μπίσεκ και Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα, καθώς οι γηπεδούχοι παρότι μείωσαν με τον Βιτίνια στο 68′ και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν στη συνέχεια στάθηκε αδύνατο να φτάσουν στην ισοφάριση.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Πίζα 1-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(72′ Στούλιτς)

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0

(27′ Βλάσιτς)

Πάρμα-Λάτσιο 0-1

(82′ Νοσλίν)

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1

(11′,81′ Σκαμάκα – 75′ Γκαετάνο)

Μίλαν-Σασουόλο 2-2

(34′,47′ Μπαρτεσάγκι – 13′ Κονέ, 77′ Λοριάν)

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2

(69′ αυτ. Νούνιες – 42′,90’+4 Όρμπαν)

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0

(73′ Εκέλενκαμπ)

Τζένοα-Ίντερ 1-2

(68′ Βιτίνια – 6′ Μπίσεκ, 38′ Μαρτίνες)

Μπολόνια-Γιουβέντους 21:45

Ρόμα-Κόμο 15/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Ίντερ 33 -15αγ.

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ρόμα 27

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 22 -15αγ.

Σασουόλο 21 -15αγ.

Ουντινέζε 21 -15αγ.

Κρεμονέζε 20 -15αγ.

Αταλάντα 19 -15αγ.

Τορίνο 17 -15αγ.

Λέτσε 16 -15αγ.

Τζένοα 14 -15αγ.

Πάρμα 14 -15αγ.

Κάλιαρι 14 -15αγ.

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 10 -15αγ.

Φιορεντίνα 6 -15αγ.