Τζίμας και Κωστούλας έμειναν εκτός αποστολής της Μπράιτον για την πρεμιέρα στην Premier League

Το ντεμπούτο των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League πήρε… αναβολή, καθώς ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ δεν έβαλε τους δυο Έλληνες παίκτες, στην αποστολή της ομάδας για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φούλαμ (16.08.2025, 17:00).
Μάλιστα για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο Γερμανός προπονητής είχε κάνει ειδική αναφορά, τονίζοντας ότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να μπορέσει να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της Μπράιτον.
TEAM NEWS! Our #BHAFUL starting XI…pic.twitter.com/it3hmtYoya— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 16, 2025
Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της Μπράιτον, τα ονόματα των δυο Ελλήνων παικτών, λείπουν τόσο από την ενδεκάδα της ομάδας, όσο και από αυτά των αναπληρωματικών