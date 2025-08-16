Τζίμας και Κωστούλας έμειναν εκτός αποστολής της Μπράιτον για την πρεμιέρα στην Premier League

Το ντεμπούτο των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League πήρε… αναβολή, καθώς ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ δεν έβαλε τους δυο Έλληνες παίκτες, στην αποστολή της ομάδας για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φούλαμ (16.08.2025, 17:00).

Μάλιστα για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο Γερμανός προπονητής είχε κάνει ειδική αναφορά, τονίζοντας ότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να μπορέσει να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της Μπράιτον.

Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της Μπράιτον, τα ονόματα των δυο Ελλήνων παικτών, λείπουν τόσο από την ενδεκάδα της ομάδας, όσο και από αυτά των αναπληρωματικών