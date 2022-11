Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς νίκησαν τους απίθανους φέτος Γιούτα Τζαζ με 105-98, με μία ανεπανάληπτη παράσταση του Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος και έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους.

Ο Εμπίντ τελείωσε την αναμέτρηση με φοβερή στατιστική επίδοση, η οποία περιελάμβανε 59 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 7 τάπες, στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του.

Ο ίδιος ο Καμερουνέζος σέντερ, που θέλει να παίξει στην Εθνική Γαλλίας, στάθηκε στις άστοχες βολές του (είχε 20/24), ενώ δέχθηκε “επίθεση” την ώρα των δηλώσεων, από τον συμπαίκτη του, Ταϊρίς Μάξεϊ, ο οποίος του φώναξε “Ναι χάλια ήσουν”.

