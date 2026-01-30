Αλκαράθ – Ζβέρεφ 3-2: Τεράστια νίκη για τον Ισπανό τενίστα και ιστορική πρώτη του πρόκριση στον τελικό του Australian Open

Έδειξε για μια ακόμα φορά, γιατί βρίσκεται στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Κάρλος Αλκαράθ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Australian Open, με τον Ισπανό να επικρατεί με 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) μετά από ματς διάρκειας 5 ωρών και 26 λεπτών (!) και να προκρίνεται στον τελικό του πρώτου Grand Slam της σεζόν.

Αν και ταλαιπωρήθηκε από κράμπες στο τρίτο σετ και στο τέταρτο σετ του ημιτελικού και παρά το γεγονός ότι είδε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να σερβίρει για τη νίκη στο πέμπτο, ο Κάρλος Αλκαράθ πήρε το “θρίλερ” στη Rod Laver Arena και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Australian Open, έχοντας σαν στόχο να συμπληρώσει την τροπαιοθήκη του, σηκώνοντας και αυτό το Grand Slam.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλκαράθ πήρε τα δύο πρώτα σετ, ωστόσο είδε τον Γερμανό αντίπαλό του να αντιδρά και να φέρνει τα σετ στα ίσα (2-2), εκμεταλλευόμενος το πρόβλημα με κράμπες που είχε ο Ισπανός. Ο Ζβέρεφ βρέθηκε στο 5-3 και έφτασε να σερβίρει για το ματς στο πέμπτο σετ, ωστόσο ο 22χρονος αντίπαλός του έδειξε χαρακτήρα, έκανε το μπρέικ και τελικά έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του Australian Open.

ABSOLUTE CINEMA



Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports @wowowtennis #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Ο νεαρός τενίστας, που έχει κερδίσει από δύο φορές τα άλλα τρία Grand Slam, θα προσπαθήσει να πάρει τον πρώτο του τίτλο στην Αυστραλία την Κυριακή (01.02.2026) απέναντι στο νικητή του αγώνα ανάμεσα στο Γιανίκ Σίνερ (Νο.2) και τον Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.4).