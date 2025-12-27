Τζόλης και Καρέτσας έβαλαν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν

Ο Χρήστος Τζόλης αντιμετώπισε και κέρδισε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς η Μπριζ νίκησε 5-3 την Γκενκ και οι δύο τους είχαν ένα τετ α τετ λόγω μίας συνέντευξης που έδωσαν στο κανάλι «DAZN», πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι δύο έβαλαν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν. Ο Τζόλης όρισε ως βραβείο για τον νικητή ένα ελληνικό γεύμα και ο Καρέτσας συμφώνησε με το στοίχημα πλέον να τρέχει.

Ο Τζόλης στην αναμέτρηση μοίρασε τρεις ασίστ και πλέον έχει εννέα τη φετινή σεζόν, με τον Καρέτσα να είναι στις έξι και να πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να κερδίσει το στοίχημα.

View this post on Instagram A post shared by DAZN Belgium (@dazn_be)

Όπως φαίνεται και στο video οι δύο τους έχουν αναπτύξει μία πολύ καλή σχέση και σίγουρα γνωρίζουν ότι θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της Εθνικής ομάδας στις μελλοντικές διοργανώσεις.