UEFA: Έρχεται το Europa Conference League!

Και εγένετο, UEFA Europa Conference League. Αυτή θα είναι η ονομασία της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης που θα λανσάρει από την επόμενη σεζόν η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Όπως είχε γίνει γνωστό από πέρυσι, η UEFA ετοιμάζει μία τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση, στην οποία θα συμμετάσχουν ομάδες που δεν θα έχουν προκριθεί ή θα «υποβιβάζονται» από το Europa League. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε και το όνομά της, που θα είναι Europa Conference League.

🏆 Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.

The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019