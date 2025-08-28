US Open: Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρόγραμμα της Πέμπτης

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη επιστρέφουν σήμερα (28.08.2025) στα court του US Open και μπαίνουν στον δεύτερο γύρο του τελευταίου Grand Slam της σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει το πρόγραμμα του Court 7, αντιμετωπίζοντας την Anna Bondar στις 18:00 ώρα Ελλάδας και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στον 3ο γύρο του US Open μετά από 4 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η 2η φορά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρέζα και πρώτη μετά από 6 χρόνια, έχοντας κερδίσει την προηγούμενη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρει απέναντί του τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ, με τον αγώνα τους να μην αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα από τις 23:00. Η αναμέτρησή τους θα κλείσει το πρόγραμμα του Grandstand.

Η αποψινή θα είναι η 2η φορά που θα παίξουν οι δυο τους, με τον Τσιτσιπά να έχει κερδίσει την προηγούμενη συνάντηση, πέρσι στο Roland Garros. Αν το κάνει ξανά, ο Έλληνας τενίστας θα επιστρέψει στον 3ο γύρο του US Open επίσης από το 2021.