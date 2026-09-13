Αθλητικά

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ στο ΟΑΚΑ

«Μεντιλίμπαρ οέ οέ οέ» από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τους οπαδούς στο ΟΑΚΑ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League και έκανε το 4/4 στο πρωτάθλημα, φτιάχνοντας και το… κέφι των οπαδών του στο ΟΑΚΑ.

Με ένα φοβερό ξεκίνημα στη σεζόν, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να είναι πλέον μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League, αφήνοντας πίσω του την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Το γεγονός “ζέστανε” τους οπαδούς του “τριφυλλιού” στο ΟΑΚΑ, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να… τρολάρουν και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, φωνάζοντας το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εξέδρα, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Μεντιλίμπαρ αποχώρησε πρόσφατα από τον Ολυμπιακό και το όνομά του φώναξαν και οι φίλοι των Πειραιωτών, μετά την ήττα από τον ΟΦΗ.

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Αθλητικά
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