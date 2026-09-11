Εμμανουήλ Καραλής: Η άτσαλη προσγείωση, το κορυφαίο άλμα στα 6,15μ. και η υπόκλιση από Μόντο Ντουπλάντις

Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Βουδαπέστη, καθώς με άλμα στα 6,15μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μπήκε δυναμικά στον αγώνα και ξεπέρασε διαδοχικά τα 5,60μ., 5,80μ. και 5,95μ. Στα 6,05μ. χρειάστηκε να επιμείνει, καθώς μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε με την τρίτη να παραμείνει στη μάχη.

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Μάλιστα, στη δεύτερή του προσπάθεια, λίγο έλειψε να βγει και εκτός στρώματος! Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν έκανε καλό άλμα και προσγειώθηκε πολύ μπροστά στο προστατευτικό στρώμα. Στην αρχή, ο Έλληνας να βγάζει μια δυσφορία, “παγώνοντας” τους πάντες στο στάδιο, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκε και πέρασε με την τρίτη του προσπάθεια τον πήχη!

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 6,15μ., όταν ο Καραλής πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, προκαλώντας νέα ανατροπή στην εξέλιξη του τελικού. Ο Ντουπλάντις -που στήριξε την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή- απάντησε άμεσα και διατήρησε την πρωτοπορία.

Στα 6,20μ., ύψος που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Καραλής δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς το άλμα του. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 6,25μ., κυνηγώντας το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χωρίς όμως επιτυχία και ολοκληρώνοντας τον αγώνα του.

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Ο Εμμανουήλ Καραλής σηκώθηκε, υποκλίθηκε προς τον κόσμο και κέρδισε το “ζεστό” του χειροκρότημα. Απ’ τη μεριά του, ο Μόντο Ντουπλάντις του έδωσε μια αγκαλιά και υποκλίθηκε και αυτός, αναγνωρίζοντας τον αγώνα του Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Ο Καραλής έκλεισε έτσι με τη δεύτερη θέση την αγωνιστική του χρονιά, αφήνοντας ξανά το αποτύπωμά του σε μια μεγάλη μονομαχία με τον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου.