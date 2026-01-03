Αθλητικά

Βαγγέλης Μαρινάκης για την κατάκτηση του Betsson Super Cup: «Φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας»

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έκανε ανάρτηση στα social media
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το τρόπαιο
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το τρόπαιο/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτηση στο instagram θέλησε να στείλει το μήνυμά του για την κατάκτηση του Betsson Super Cup από τον Ολυμπιακό.

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ανάρτησή του.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Evangelos Marinakis (@evangelos.marinakis)

Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού, που πανηγύριζαν για την κατάκτηση του Betsson Super Cup.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
121
116
84
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo