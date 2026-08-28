Europa League: Ο Ολυμπιακός κόντρα σε Μίλαν και Μαρσέιγ, ο ΟΦΗ ενάντια σε Μπενφίκα και Λεβερκούζεν – Αναλυτικά τα ματς της League Phase

Ολυμπιακός και ΟΦΗ έμαθαν τους αντιπάλους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League με τους Πειραιώτες να έχουν να αντιμετωπίσουν τη Μίλαν και τη Μαρσέιγ, ενώ οι Κρητικοί θα παίξουν με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Δείτε εδώ το live της κλήρωσης.
Η κληρωτίδα του Europa League ήταν καλή με τον Ολυμπιακό, αφού πέρα από τη Μίλαν και την Μαρσέιγ, που ομολογουμένως είναι τα δύο πιο δύσκολα ματς, οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με την Σπάρτα Πράγας, τη Ρεν, τη Γιαγκελόνια, την Τσέλιε, τη Χόφενχάιμ και την Τορένσε.
Ο ΟΦΗ θα ζήσει δύο όμορφα βράδια με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα και την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο, ενώ και το ματς στην έδρα του με την Άντερλεχτ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι «Ομιλήτες» θα αντιμετωπίσουν επίσης τη Ρεν και τη Χόφενχάιμ που θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Η Χάποελ Μπερ Σεβά, η Λεχ Πόζναν και η Στουρμ Γκρατς συμπληρώνουν τις αντιπάλους της ομάδας του Χρήστου Κόντη.
Τα ματς του Ολυμπιακού
- Μίλαν (εντός)
- Μαρσέιγ (εκτός)
- Σπάρτα Πράγας (εντός)
- Ρεν (εκτός)
- Γιαγκελόνια (εντός)
- Τσέλιε (εκτός)
- Χοφενχάιμ (εντός)
- Τορένσε (εκτός)
Τα παιχνίδια του ΟΦΗ
- Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός)
- Μπενφίκα (εκτός)
- Ρεν (εκτός)
- Άντερλεχτ (εντός)
- Λεχ Πόζναν (εντός)
- Στουρμ Γκρατς (εκτός)
- Χόφενχαϊμ (εντός)
- Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός)
Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase του Europa League
- 1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027