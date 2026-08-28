Europa League: Ο Ολυμπιακός κόντρα σε Μίλαν και Μαρσέιγ, ο ΟΦΗ ενάντια σε Μπενφίκα και Λεβερκούζεν – Αναλυτικά τα ματς της League Phase

Ολυμπιακός και ΟΦΗ έμαθαν τους αντιπάλους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη League Phase του Europa League με τους Πειραιώτες να έχουν να αντιμετωπίσουν τη Μίλαν και τη Μαρσέιγ, ενώ οι Κρητικοί θα παίξουν με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Δείτε εδώ το live της κλήρωσης.

Η κληρωτίδα του Europa League ήταν καλή με τον Ολυμπιακό, αφού πέρα από τη Μίλαν και την Μαρσέιγ, που ομολογουμένως είναι τα δύο πιο δύσκολα ματς, οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με την Σπάρτα Πράγας, τη Ρεν, τη Γιαγκελόνια, την Τσέλιε, τη Χόφενχάιμ και την Τορένσε.

Ο ΟΦΗ θα ζήσει δύο όμορφα βράδια με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα και την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο, ενώ και το ματς στην έδρα του με την Άντερλεχτ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι «Ομιλήτες» θα αντιμετωπίσουν επίσης τη Ρεν και τη Χόφενχάιμ που θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Η Χάποελ Μπερ Σεβά, η Λεχ Πόζναν και η Στουρμ Γκρατς συμπληρώνουν τις αντιπάλους της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Τα ματς του Ολυμπιακού

Μίλαν (εντός)

(εντός) Μαρσέιγ (εκτός)

(εκτός) Σπάρτα Πράγας (εντός)

(εντός) Ρεν (εκτός)

(εκτός) Γιαγκελόνια (εντός)

(εντός) Τσέλιε (εκτός)

(εκτός) Χοφενχάιμ (εντός)

(εντός) Τορένσε (εκτός)

Τα παιχνίδια του ΟΦΗ

Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός)

(εντός) Μπενφίκα (εκτός)

(εκτός) Ρεν (εκτός)

(εκτός) Άντερλεχτ (εντός)

(εντός) Λεχ Πόζναν (εντός)

(εντός) Στουρμ Γκρατς (εκτός)

(εκτός) Χόφενχαϊμ (εντός)

(εντός) Χάποελ Μπερ Σεβά (εκτός)

Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase του Europa League