Conference League: Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα – Φραίμπουργκ, Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ οι υπόλοιποι αντίπαλοι

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Conference League με την Μπράιτον να ξεχωρίζει. Οι πράσινοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν επίσης τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία σε ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς.

Οι υπόλοιπο αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League είναι η Μπόρατς, την οποία θα υποδεχθεί το ΟΑΚΑ, η Καϊράτ Αλμάτι, με την αναμέτρηση να γίνεται στο αφιλόξενο Καζακστάν, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που διέλυσε ο ΟΦΗ στην έδρα του και την Νόρτζελαντ εκτός έδρας. Δείτε εδώ το live της κλήρωσης.

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Η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου και η τελευταία στις 17 Δεκεμβρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή (30/08/26).

Τα ματς του Παναθηναϊκού

Φράιμπουργκ (εκτός)

Μπράιτον (εντός)

Μπόρατς (εντός)

Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός)

Νόρτζελαντ (εκτός)

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Conference League

League Phase

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Playoffs

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1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη