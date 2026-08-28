Οι κληρώσεις του Europa League και του Conference League ολοκληρώθηκαν με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης της UEFA και τον Παναθηναϊκό ποιους θα αντιμετωπίσει στα τελικά της τρίτης διοργάνωσης της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Κλήρωση Europa και Conference League: Ολυμπιακός με Μίλαν και Μαρσέιγ, ΟΦΗ με Μπενφίκα και Λεβερκούζεν, Παναθηναϊκός ενάντια σε Μπράιτον στη League Phase
Αυτές είναι οι δύο αντίπαλοί του από το τρίτο POT
Αυτές είναι οι δύο ομάδες που κληρώθηκαν οι Κρητικοί από το δεύτερο POT
Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχάιμ (εντός), Τορένσε (εκτός).
POT 1
Λεβερκούζεν Μπενφίκα Γιουβέντους Μίλαν Λιόν Άλκμααρ Ολυμπιακός Ρεάλ Σοσιεδάδ Μαρσέιγ
POT 2
Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ντινάμο Ζάγκρεμπ Ζάλτσμπουργκ Σέλτικ Σπάρτα Πράγας Ρεν Άντερλεχτ
POT 3
Στουρμ Γκρατς Λεχ Πόζναν Κρίσταλ Πάλας Μπόρνμουθ Σάντερλαντ Τσέλιε Γιαγκελόνια Ομόνοια Θέλτα
POT 4
Χόφενχαϊμ Μπεσίκτας Τορεένσε Χάποελ Μπερ Σεβά Ναϊμέγκεν ΟΦΗ Λίλεστρομ Λέφσκι Σόφιας Αραράτ-Αρμενία
«Δεν έχω προτιμήσεις. Καλή μας τύχη, ότι και να έρθει, καλώς να έρθει», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ.
Για τον στόχο του Ολυμπιακού πρόσθεσε: «Θα ήταν πολύ ωραίο να είμαστε καλοί στα οκτώ παιχνίδια και να προκριθούμε απευθείας στους 16. Θα είναι δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο στόχος».
Για μια ενδεχόμενη επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν: «Δεν έχω δει όλα τα γκρουπ, είδα ποιοι προκρίθηκαν. Θα ήταν ωραίο, ομως είναι κλήρωση. Όπως και να έρθουν τα πράγματα καλώς να έρθουν».
1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
450.000 ευρώ για κάθε νίκη 150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία
Μόνο ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και η χώρα μας συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να προσπεράσει Τσεχία και Πολωνία στην κατάταξη
Ολυμπιακός και ΟΦΗ μαθαίνουν αντιπάλους για τη League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός για το Conference League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ