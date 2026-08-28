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Αθλητικά

Κλήρωση Europa και Conference League: Ολυμπιακός με Μίλαν και Μαρσέιγ, ΟΦΗ με Μπενφίκα και Λεβερκούζεν, Παναθηναϊκός ενάντια σε Μπράιτον στη League Phase

Οι Πειραιώτες και οι Κρητικοί έμαθαν αντιπάλους από την κλήρωση του Europa League
Τα τρόπαιο του Europa και του Conference League
Τα τρόπαιο του Europa και του Conference League στο Μονακό/ REUTERS/Manon Cruz
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Οι κληρώσεις του Europa League και του Conference League ολοκληρώθηκαν με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη League Phase της δεύτερης διοργάνωσης της UEFA και τον Παναθηναϊκό ποιους θα αντιμετωπίσει στα τελικά της τρίτης διοργάνωσης της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

14:52 | 28.08.2026
Ο Ντέσερς
Conference League: Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα – Φραίμπουργκ, Μπόρατς, Καϊράτ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρτζελαντ οι υπόλοιποι αντίπαλοι
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14:46 | 28.08.2026
κλήρωση
Europa League: Ο Ολυμπιακός κόντρα σε Μίλαν και Μαρσέιγ, ο ΟΦΗ ενάντια σε Μπενφίκα και Λεβερκούζεν – Αναλυτικά τα ματς της League Phase
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14:42 | 28.08.2026
Οι πράσινοι κόντρα σε Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι και Νόρτζελαντ
14:39 | 28.08.2026
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας
14:31 | 28.08.2026
Ξεκίνησε η διαδικασία και της κλήρωσης του Conference League
14:27 | 28.08.2026
Θα ακολουθήσει η κλήρωση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League
14:25 | 28.08.2026
Από το τέταρτο POT ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Χόφενχαϊμ και τη Χάποελ Μπερ Σεβά
14:24 | 28.08.2026
Με Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν οι Κρητικοί

Αυτές είναι οι δύο αντίπαλοί του από το τρίτο POT

14:21 | 28.08.2026
Ο ΟΦΗ ενάντια σε Ρεν και Άντερλεχτ

Αυτές είναι οι δύο ομάδες που κληρώθηκαν οι Κρητικοί από το δεύτερο POT

14:17 | 28.08.2026
Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase

Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχάιμ (εντός), Τορένσε (εκτός).

14:17 | 28.08.2026
Η Μίλαν είναι πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»
14:16 | 28.08.2026
Ο Ολυμπιακός έχει αποφύγει Λεβερκούζεν, Μπενφίκα και Γιουβέντους μέχρι τώρα
14:15 | 28.08.2026
Η Μπενφίκα είναι η δεύτερη αντίπαλος του ΟΦΗ - Στη Λισαβόνα το ματς
14:15 | 28.08.2026
Η Λεβερκούζεν η πρώτη αντίπαλος του ΟΦΗ - Στο Ηράκλειο το ματς
14:13 | 28.08.2026
Ξεκίνησε η διαδικασία της κλήρωσης με το POT 1
14:10 | 28.08.2026
Τα γκρουπ δυναμικότητας

POT 1

Λεβερκούζεν Μπενφίκα Γιουβέντους Μίλαν Λιόν Άλκμααρ Ολυμπιακός Ρεάλ Σοσιεδάδ Μαρσέιγ

POT 2

Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Ντινάμο Ζάγκρεμπ Ζάλτσμπουργκ Σέλτικ Σπάρτα Πράγας Ρεν Άντερλεχτ

POT 3

Στουρμ Γκρατς Λεχ Πόζναν Κρίσταλ Πάλας Μπόρνμουθ Σάντερλαντ Τσέλιε Γιαγκελόνια Ομόνοια Θέλτα

POT 4

Χόφενχαϊμ Μπεσίκτας Τορεένσε Χάποελ Μπερ Σεβά Ναϊμέγκεν ΟΦΗ Λίλεστρομ Λέφσκι Σόφιας Αραράτ-Αρμενία

14:09 | 28.08.2026
Ο τελικός του φετινού Europa League θα διεξαχθεί στη Φρανκφούρτη
14:09 | 28.08.2026
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι εξηγεί τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης
14:00 | 28.08.2026
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης
13:59 | 28.08.2026
Ομάδες από την ίδια χώρα δεν μπορούν να κληρωθούν μαζί στη League Phase της διοργάνωσης
13:59 | 28.08.2026
13:55 | 28.08.2026
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν την κλήρωση

«Δεν έχω προτιμήσεις. Καλή μας τύχη, ότι και να έρθει, καλώς να έρθει», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ.

Για τον στόχο του Ολυμπιακού πρόσθεσε: «Θα ήταν πολύ ωραίο να είμαστε καλοί στα οκτώ παιχνίδια και να προκριθούμε απευθείας στους 16. Θα είναι δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο στόχος».

Για μια ενδεχόμενη επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν: «Δεν έχω δει όλα τα γκρουπ, είδα ποιοι προκρίθηκαν. Θα ήταν ωραίο, ομως είναι κλήρωση. Όπως και να έρθουν τα πράγματα καλώς να έρθουν».

13:49 | 28.08.2026
Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

13:48 | 28.08.2026
Τα έσοδα από το Europa League για κάθε αποτέλεσμα

450.000 ευρώ για κάθε νίκη 150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία

13:48 | 28.08.2026
Στο Europa League κάθε νίκη στη League Phase προσφέρει 2.000 βαθμούς στο club coefficient και κάθε ισοπαλία 1.000
13:45 | 28.08.2026
13:30 | 28.08.2026
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Βαθμολογία UEFA: Ολοταχώς για τη 10η θέση η Ελλάδα
Οι Πολωνοί έμειναν μόλις με 2 εκπροσώπους, την ώρα που η Ελλάδα έχει 4 ομάδες στις League Phase
13:29 | 28.08.2026
Η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη και στοχεύει στην κατάληψη της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA

Μόνο ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε και η χώρα μας συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να προσπεράσει Τσεχία και Πολωνία στην κατάταξη

13:14 | 28.08.2026
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League
Ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών θα δώσει για μία ακόμα φορά το παρών σε ευρωπαϊκή κλήρωση της ομάδας του
13:14 | 28.08.2026
Η κλήρωση του Europa League θα προηγείται και οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα μάθουν πρώτοι τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν
12:48 | 28.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις κληρώσεις του Europa και του Conference League

Ολυμπιακός και ΟΦΗ μαθαίνουν αντιπάλους για τη League Phase του Europa League και ο Παναθηναϊκός για το Conference League

12:48 | 28.08.2026
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