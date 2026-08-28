Κλήρωση Europa και Conference League: Ολυμπιακός με Μίλαν και Μαρσέιγ, ΟΦΗ με Μπενφίκα και Λεβερκούζεν, Παναθηναϊκός ενάντια σε Μπράιτον στη League Phase

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν την κλήρωση

«Δεν έχω προτιμήσεις. Καλή μας τύχη, ότι και να έρθει, καλώς να έρθει», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ.

Για τον στόχο του Ολυμπιακού πρόσθεσε: «Θα ήταν πολύ ωραίο να είμαστε καλοί στα οκτώ παιχνίδια και να προκριθούμε απευθείας στους 16. Θα είναι δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο στόχος».

Για μια ενδεχόμενη επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν: «Δεν έχω δει όλα τα γκρουπ, είδα ποιοι προκρίθηκαν. Θα ήταν ωραίο, ομως είναι κλήρωση. Όπως και να έρθουν τα πράγματα καλώς να έρθουν».