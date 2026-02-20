Βαγγέλης Παυλίδης: Θυμάμαι τη μητέρα μου να φωνάζει όταν γύριζα από τις αλάνες με ματωμένα γόνατα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε στο επίσημο κανάλι της Μπενφίκα και… άνοιξε την καρδιά του, αναφερόμενος στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και τις ατελείωτες ώρες παιχνιδιού στις γειτονιές.

Ο Βαγγέλη Παυλίδης ανέφερε πως -όπως κάθε παιδί- περνούσε τα απογεύματά του σε χωμάτινες και τσιμεντένιες αλάνες, χρησιμοποιώντας σχολικές τσάντες για δοκάρια και τοίχους για… συμπαίκτες.

Μαζί με τους φίλους του, ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός ονειρευόταν ότι κάποια μέρα θα αγωνιστεί και θα σκοράρει στο Champions League. Με σκληρή δουλειά, το παιδικό αυτό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Σήμερα, φορώντας τη φανέλα της Μπενφίκα, μετρά ήδη εννέα γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Γύριζα σπίτι με ματωμένα γόνατα και η μαμά μου φώναζε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Βαγγέλης Παυλίδης, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα θυμάται τη χαρά και την ανεμελιά εκείνων των στιγμών, συναισθήματα που τον συνοδεύουν μέχρι και σήμερα.