Αθλητικά

Βαγγέλης Παυλίδης: Θυμάμαι τη μητέρα μου να φωνάζει όταν γύριζα από τις αλάνες με ματωμένα γόνατα

Μια γνώριμη -για πολλούς- εικόνα περιέγραψε ο Έλληνας διεθνής επιθετικός
Βαγγέλης Παυλίδης: Θυμάμαι τη μητέρα μου να φωνάζει όταν γύριζα από τις αλάνες με ματωμένα γόνατα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε στο επίσημο κανάλι της Μπενφίκα και… άνοιξε την καρδιά του, αναφερόμενος στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και τις ατελείωτες ώρες παιχνιδιού στις γειτονιές.

Ο Βαγγέλη Παυλίδης ανέφερε πως -όπως κάθε παιδί- περνούσε τα απογεύματά του σε χωμάτινες και τσιμεντένιες αλάνες, χρησιμοποιώντας σχολικές τσάντες για δοκάρια και τοίχους για… συμπαίκτες.

Μαζί με τους φίλους του, ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός ονειρευόταν ότι κάποια μέρα θα αγωνιστεί και θα σκοράρει στο Champions League. Με σκληρή δουλειά, το παιδικό αυτό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Σήμερα, φορώντας τη φανέλα της Μπενφίκα, μετρά ήδη εννέα γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Γύριζα σπίτι με ματωμένα γόνατα και η μαμά μου φώναζε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Βαγγέλης Παυλίδης, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα θυμάται τη χαρά και την ανεμελιά εκείνων των στιγμών, συναισθήματα που τον συνοδεύουν μέχρι και σήμερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
318
202
135
110
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Eileen Gu, η «πριγκίπισσα του χιονιού» έβαλε στη θέση του δημοσιογράφο που υποτίμησε τη νίκη της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η πανέμορφη 22χρονη σκιέρ, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά εκπροσωπεί αγωνιστικά την Κίνα, απέδειξε ότι οι νίκες μιλούν από μόνες τους
Η σταρ του σκι Eileen Gu
Newsit logo
Newsit logo