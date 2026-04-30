ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του «δικεφάλου» καθάρισαν την πλατεία Ναυαρίνου μετά τον χαμένο τελικό με την Μπιλμπάο

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (29.04.2026) στην Πλατεία Ναυαρίνου, στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησαν από γιγαντοοθόνη τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στην Μπιλμπάο. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν, αφού ο “δικέφαλος” ηττήθηκε με 89-74 και δεν μπόρεσε να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Η πικρία της ήττας, όμως, δεν ήταν ικανή να κάνει τους φίλους του ΠΑΟΚ να αθετήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει στον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης και παρέδωσαν πεντακάθαρη και σφουγγαρισμένη την Πλατεία Ναυαρίνου, χωρίς να αφήσουν ίχνος σκουπιδιών!

Με ανάρτησή του στα social media, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης -υπεύθυνος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων- Γιώργος Δημαρέλος, απένειμε στους φίλους του ΠΑΟΚ τα εύσημα για τη στάση τους μετά τη λήξη του τελικού στο μπάσκετ, στέλνοντας ένα μήνυμα υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο.

“ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο” ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η σχετική ανάρτηση του αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης

“Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Εκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, οπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν οτι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο.”