NBA πλέι οφ: Οι Ρόκετς έκαναν το break στο Λος Άντζελες, οι Καβαλίερς πήραν το προβάδισμα κόντρα στους Ράπτορς

Οι Ρόκετς δεν έχουν σκοπό να κουνήσουν… λευκή πετσέτα κόντρα στους Λέικερς. Η ομάδα από το Χιούστον έκανε το break μέσα στο Λος Άντζελες (99-93) και μείωσε σε 3-2 τη σειρά των πλέι οφ του NBA.

Πρώτος σκόρερ για τους Χιούστον Ρόκετς ήταν ο Σμιθ που τελείωσε με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ίσον είχε 18 πόντους. Ο Σενγκούν μέτρησε 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Έιτον τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 17 ριμπάουντ, ο Λεμπρόν Τζέιμς μέτρησε 25 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ριβς μέτρησε 22 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Σε άλλο ματς, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δυσκολεύτηκαν αρκετά αλλά επικράτησαν εντός έδρας των Τορόντο Ράπτορς (125-120) και έκαναν το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ του NBA.

O Έβαν Μόμπλεϊ με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Καβαλίερς, με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς έχοντας 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τέλος, οι Πίστονς κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στη σειρά τους. Η ομάδα του Ντιτρόιτ επικράτησε εντός έδρας των Ορλάντο Μάτζικ (116-109) και… έμεινε ζωντανή, μειώνοντας σε 3-2.

Ο Kέιντ Κάνινγχαμ έκανε τρομερό ματς για τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 45 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από τους Ορλάντο Μάτζικ ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Πάολο Μπανκέρο που είχε 45 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα αποτελέσματα

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ 116-109 (2-3)

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 125-120 (3-2)

Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς 93-99 (3-2)