Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στο -1 από την κορυφή οι Μαδριλένοι με Καρέρας και Εμπαπέ

Στο κυνήγι της Μπαρτσελόνα παρέμεινε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε της Βαλένθια με 2-0 στο Μεστάγια για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με το «διπλό» από την έδρα της Βαλένθια.

Απέναντι στις «νυχτερίδες» που παλεύουν για να ξεφύγουν από τις επικίνδυνες θέσεις, η ομάδα του Αρμπελόα κατάφερε να προηγηθεί με τον Καρέρας στο 65′ κι αφού στάθηκε τυχερή στη συνέχεια με το δοκάρι των γηπεδούχων, στις καθυστερήσεις βρήκαν το δεύτερο γκολ με τον Μπαμπέ (έφθασε τα 23) και «κλείδωσαν» το «τρίποντο».

Έτσι παρέμειναν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μπαρτσελόνα, στη μάχη του τίτλου που όλα δείχνουν ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Στο φινάλε οι οπαδοί της Βαλένθια έβγαλαν λευκά μαντήλια αποδοκιμάζοντας τον προπονητή της ομάδας, Κάρλος Κορμπεράν.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της La Liga

Θέλτα-Οσασούνα 1-2

(53′ πέν. Ιγκλέσιας – 35′ Μπούντιμιρ, 79′ Γκαρθία)

Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0

(29′ Λεβαντόφσκι, 61′ Γιαμάλ, 83′ Μπερνάλ)

Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1

(24′ Σούσιτς, 37′ Ογιαρθάμπαλ, 89′ Όσκαρσον – 42′ Αντρέ Σίλβα)

Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο Αναβλήθηκε

Αλαβές-Χετάφε 0-2

(53′ Βάσκες, 71′ Ιγκλέσιας)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 4-2

(29′, 34′ Γκουρουθέτα, 86′ Σεράνο, 90+9′ Ναβάρο – 81′ Ελκεθάμπαλ, 90+4′ Ολαγκασάτι)

Σεβίλη-Τζιρόνα 1-1

(90+2′ Σάλας – 2′ Λεμάρ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 0-1

(28′ Αντονι)

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

(65′ Καρέρας, 90’+1 Μπαπέ)

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58

Ρεάλ Μαδρίτης 57

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.

Μπέτις 38

Εσπανιόλ 34 -22αγ.

Θέλτα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Οσασούνα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 28

Χετάφε 26

Τζιρόνα 26

Σεβίλη 25

Αλαβές 25

Έλτσε 24

Μαγιόρκα 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Λεβάντε 18 -22αγ.

Οβιέδο 16 -22αγ.