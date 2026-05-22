Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο Κάιλ Μπους, δις πρωταθλητής του αμερικανικού NASCAR

Σοκ στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, με το χώρο του NASCAR να θρηνεί την απώλεια του δυο φορές πρωταθλητή, Κάιλ Μπους, με τα αίτια του θανάτου του να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Ο Κάιλ Μπους έφυγε σε ηλικία 41 ετών, μένοντας στην ιστορία ως ο αθλητής με τις περισσότερες νίκες (234) όλων των εποχών στις τρεις κατηγορίες του NASCAR, έχοντας αναδειχθεί δυο φορές πρωταθλητής, στην κορυφαία κατηγορία.

Από αυτές, οι 63 νίκες του στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος (Cup Series) καθώς και οι τίτλοι του το 2015 και το 2019 αναμένεται να του εξασφαλίσουν την άμεση είσοδό του στο Hall of Fame του σπορ. Ο μικρότερος αδελφός του επίσης πρωταθλητή το 2004, Κερτ Μπους, πρόσθεσε την 234η νίκη του μόλις την περασμένη Παρασκευή στον αγώνα Truck Series στο Dover Motor Speedway.

Ο Αμερικανός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σαμάνθα, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, καθώς και τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο γιο του, Μπρέξτον και τη 4χρονη κόρη του, Λένιξ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου του Κάιλ Μπους, ωστόσο ο 41χρονος είχε νοσηλευτεί νωρίτερα χθες Πέμπτη (21.05.2026). Η κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της ίδιας μέρας από την οικογένεια Μπους, την ομάδα του Richard Childress Racing (για την οποία οδηγούσε από το 2023) και τη διοργανώτρια αρχή αναφέρει:

“Όλη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους. Ένας μελλοντικός Hall of Famer, ο Κάιλ ήταν ένα σπάνιο ταλέντο, από αυτά που εμφανίζονται μία φορά σε κάθε γενιά.

Ήταν μαχητικός, παθιασμένος, εξαιρετικά ικανός και νοιαζόταν βαθιά για το άθλημα και τους φιλάθλους. Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ κατέρριψε ρεκόρ νικών στις εθνικές σειρές, κατέκτησε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του NASCAR και βοήθησε στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς οδηγών ως ιδιοκτήτης ομάδας στη Truck Series.

Το αιχμηρό του χιούμορ και το αγωνιστικό του πνεύμα δημιούργησαν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό με φιλάθλους κάθε ηλικίας, δημιουργώντας το περήφανο και πιστό “Rowdy Nation”. Οι σκέψεις μας είναι με τη [συζυγό του] Σαμάνθα, τον Μπρέξτον και τη Λένιξ, με τους γονείς του Κάιλ και της Σαμάνθα, με τον Κερτ και όλη την οικογένεια του Κάιλ, με τον Ρίτσαρντ και τη Τζούντι Τσίλντρες, όλους στη Richard Childress Racing, τους teammates, τους φίλους και τους φιλάθλους του.

Το NASCAR έχασε σήμερα έναν γίγαντα του αθλήματος, πολύ νωρίς. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ζητούμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας και να συνεχίσουν να τους έχουν στις σκέψεις και τις προσευχές τους. Περισσότερες ενημερώσεις θα δοθούν όταν κριθεί κατάλληλο”.

