Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου ολοκλήρωσε το μικρό… θαύμα της στο Βανκούβερ του Καναδά και επικρατώντας με 2-0 σετ (6-2, 6-4) της Λουτσία Μπροντζέτι, πανηγύρισε το μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της στο 250άρι της WTA.

Μετά από μία τρομερή εμφάνιση και στον τελικό κόντρα στην πολύ πιο έμπειρη Ιταλίδα Μπροντζέτι (Νο66), η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία επιτυχία και για το ελληνικό τένις, η οποία θα την “εκτοξεύσει” και στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών.

Η Ελληνίδα τενίστρια αναμένεται να κάνει… άλμα 96 θέσεων μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Βανκούβερ και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στο top150 (Νο143).

Όσον αφορά το ματς με την Μπρονζέτι, η Γραμματικοπούλου επανήλθε από το μπρέικ που δέχθηκε μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα και “διέλυσε” την Ιταλίδα στο πρώτο σετ, με τρία δικά της μπρέικ.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αθλήτριες έκαναν από ένα μπρέικ φθάνοντας μέχρι το 4-4, αλλά εκεί η Ελληνίδα τενίστρια “χτύπησε” στο πιο κρίσιμο σημείο και έγραψε το 6-4 με μπρέικ, πανηγυρίζοντας τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της με 2-0 σετ.

The first woman ever to go from qualifying ➡ champion🏆 at the @Odlum_Brown #VanOpen!



Your 2022 women’s singles champion is Valentini Grammatikopoulou 🇬🇷!#vanopentennis #wta125 #wtatennis #wta @WTA pic.twitter.com/Tan391HfYT