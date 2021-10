Η Βανέσα Μπράιαντ έχει κινηθεί νομικά κατά της Κομητείας του Λος Άντζελες, εξαιτίας της διαρροής φωτογραφιών από το πτώμα του Κόμπι Μπράιαντ, μέσω των αστυνομικών αρχών.

Κάποιοι από τους αστυνομικούς που έφθασαν πρώτοι στο σημείο του δυστυχήματος, φέρονται να έδειχναν τις εικόνες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου σε μπαρ της περιοχής, γεγονός που είχε κάνει έξαλλη την χήρα του θρύλου των Λος Άντζελες Λέικερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ όμως, η Κομητεία πέρασε στην… αντεπίθεση, ζητώντας από τη Βανέσα να περάσει από ψυχιατρική εξέταση για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της για σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα από τη δράση των αστυνομικών.

