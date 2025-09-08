Βασίλιε Μίτσιτς: O Ολυμπιακός έδειξε σοβαρό ενδιαφέρον, καμία πρόταση από Παναθηναϊκό

Θέση σε όσα μετεγγραφικά “σενάρια” ακούστηκαν το καλοκαίρι, γύρω από το όνομά του, πήρε ο Βασίλιε Μίτσιτς, αναφέροντας ότι ένιωσε ανακούφιση, μετά τη φυγή του από το ΝΒΑ. Μάλιστα, σχολίασε και τις φήμες που τον είχαν στο “στόχαστρο” Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε με την περίπτωσή του -παρά τις καλές σχέσεις που έχει με τον Εργκίν Αταμάν- ενώ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός ήταν μεταξύ των ομάδων που έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον, κάνοντας αναφορά ακόμα σε Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Χαποέλ, στην οποία και τελικά κατέληξε.

Αρχικά, ο Μίτσιτς δήλωσε στο “X&O’s Chat Podcast”: “Στο μυαλό μου έχω ήδη ξεγράψει το NBA, αλλά αυτό το trade ήταν τέλειο γιατί μου έδωσε 15 ημέρες ανακούφισης. Πολλά κλαμπ στην Ευρώπη μου έβαλαν προθεσμίες. Σχετικά με τις προσφορές από την Ευρώπη, ειλικρινά δεν είχα κάποια από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουν ένα διαφορετικό όραμα. Έχω εκπληκτική σχέση με τον κόουτς Αταμάν”.

Και συμπλήρωσε: “Για άλλες ομάδες, πάνω – κάτω ήταν αλήθεια. Κάποιες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οικονομικά. Τέσσερις ομάδες έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον, η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Μέχρι ένα σημείο υπήρχε και ο Ερυθρός Αστέρας. Πρέπει να σημειώσω ότι μίλησα με εκείνους πρώτα, γιατί ένιωθα την υποχρέωση να τους ακούσω πριν από οτιδήποτε άλλο. Ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω, αλλά από τη στιγμή που υπέγραψα το συμβόλαιο της ζωής μου, πρέπει να σκεφτώ διαφορά”.