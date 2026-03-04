Βασίλης Δανιήλ: Η σπουδαία του παρουσία στον Παναθηναϊκό και «οι αποβολές που αποσυντόνισαν» την Εθνική κόντρα στη Γερμανία

Ο Βασίλης Δανιήλ πέθανε σε ηλικία 88 ετών και το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια ενός εμβληματικού προπονητή με 40ετή καριέρα γεμάτη τίτλους και ατάκες που έμειναν αξέχαστες. Στην καριέρα του ξεχώρισε η παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι ιστορικές ατάκες «είμαι 100 χρόνια μπροστά» και «οι αποβολές μας αποσυντόνισαν» ήταν αυτές που τον έχουν χαράξει στη μνήμη όλων των Ελλήνων, πέρα από την προπονητική του καριέρα σε Παναθηναϊκό και Εθνική Ελλάδας, μεταξύ άλλων.

Ο Βασίλης Δανιήλ μπορεί να βρέθηκε στον πάγκο αρκετών ομάδων στην πλούσια καριέρα του, το όνομά του όμως, συνδέθηκε κυρίως με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υπηρέτησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους.

Σε ηλικία 34 ετών ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τη Νίκη Βόλου το 1973 και μέχρι το 1986 που βρέθηκε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό πέρασε από Ξάνθη, ΑΟ Πάτραι, Δήμητρα Τρικάλων και Πτολεμαίο Πτολεμαΐδας.

Στον πάγκο της Εθνικής ποδοσφαίρου κάθισε από το 1999 έως το 2001, ενώ το 1990 έως το 1992 και το 1997 έως το 1999 προπόνησε τον Παναθηναϊκό ξανά. Την καριέρα του έκλεισε το 2012 στην ΑΟ Ξάνθη. Εργάστηκε ακόμα σε Ξάνθη, Ολυμπιακό Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακό μέχρι το 1997.

Η ευρωπαϊκή πορεία με το «τριφύλλι» και το «είμαι 100 χρόνια μπροστά»

Το Δεκέμβριο του 1987 ο Βασίλης Δανιήλ είπε την ατάκα που έχει μείνει χαραγμένη σαν… τίτλος με τον ίδιο. «Στον τομέα της τακτικής είμαι 100 χρόνια μπροστά. Αν δεν μπορούμε να αναχαιτίσουμε τις αιχμές του ΟΦΗ, τότε δεν είμαστε μεγάλη ομάδα», είχε δηλώσει μετά από μία βαριά εντός έδρας ήττα από τους Κρητικούς με 5-2.

Αυτή η δήλωσε προκάλεσε αίσθηση εντός συνόρων, όπου οι πράσινοι τερμάτισαν πέμπτοι, όμως δικαιώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έφτασε μέχρι τον προημιτελικό του Κυπέλλου UEFA, αποκλείοντας μεγάλες ομάδες της εποχής.

Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με νίκη στο ΟΑΚΑ επί της Οσέρ με 2-0 και ήττα με 3-2 στη Γαλλία. Οι πράσινοι προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου αντιμετώπισαν τη Γιουβέντους. Ο Σαραβάκος έκρινε την αναμέτρηση και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 εντός έδρας.

Στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός έχασε 3-2, όμως πήρε την πρόκριση λόγω του εκτός έδρας γκολ. Μετά το πρώτο παιχνίδι ο Δανιήλ είχε δηλώσει «δεν κερδίσαμε τυχαία. Ξέραμε τι θέλαμε στο γήπεδο και το κάναμε πράξη. Η Ευρώπη θέλει καθαρό μυαλό και τακτική. Το ταλέντο από μόνο του δεν φτάνει. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αν παίξουμε όπως μπορούμε, θα μας φοβούνται αυτοί».

Ακολούθησε η δραματική πρόκριση επί της Χόνβεντ. Στη Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-0, όμως ο Σαραβάκος με δύο γκολ έδωσε ελπίδες που ευοδώθηκαν στο εντός έδρας παιχνίδι.

Η ομάδα του Δανιήλ στο 55′ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 χάρη στα γκολ του Βλαχου (2) και του Αντωνίου. Οι Ούγγροι μείωσαν σε 3-1 στο 60′, όμως οι Μαυρίδης και Μπατσινίλας στο 65′ και στο 82′ χάρισαν μία σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Εκεί το «τριφύλλι» συνάντησε την Μπριζ, από την οποία αποκλείστηκε και ολοκληρώθηκε μία ιστορική ευρωπαϊκή πορεία κάτω από τις οδηγίες του αείμνηστου Βασίλη Δανιήλ.

Ο Δανιήλ κατέκτησε το νταμπλ την περίοδο 1990/91 στην δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ενώ την επόμενη χρονιά οι πράσινοι έφτασαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, επιβεβαιώνοντας την σταθερή τους ευρωπαϊκή παρουσία.

Σε τρεις θητείες στον πάγκο της αθηναϊκής ομάδας είχε 151 νίκες σε 236 αγώνες.

Οι αποβολές που αποσυντόνισαν την Εθνική Ελλάδας με τον Δανιήλ στο τιμόνι

Ο Βασίλης Δανιήλ προπόνησε την Εθνική ποδοσφαίρου τη διετία 1999-2001 με την ατάκα στο παιχνίδι με την Γερμανία στις 28 Μαρτίου του 2201 να είναι η δεύτερη ιστορική της καριέρας του.

Η Ελλάδα ηττήθηκε 4-2 από την Γερμανία και στη συνέντευξη τύπου ο Βασίλης Δανιήλ εξήγησε τους λόγους που έφεραν την ήττα.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα ήταν ότι η Εθνική ομάδα αγωνιζόταν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά και οι αποβολές των Γερμανών, που αποσυντόνισαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.