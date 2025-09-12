Βασίλης Σπανούλης για την ήττα της Εθνικής μπάσκετ: «Δεν ήμασταν έτοιμοι ενεργειακά, κάναμε παιδαριώδη λάθη»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε αμέσως την ήττα της Εθνικής μπάσκετ από την Τουρκία με 94-68, και μίλησε για παιδαριώδη λάθη από την ομάδα.

Η Εθνική μπάσκετ δεν κατάφερε να είναι απειλητική κόντρα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του εξήγησε τί πήγε λάθος στην αναμέτρηση, αλλά και τον επικείμενο μικρό τελικό με τη Φινλανδία (14/09/2025, 17:00, Newsit.gr).

Τα λόγια του Έλληνα προπονητή

Τι έφταιξε που η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στο πλάνο; «Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Στην άμυνα φάγαμε ότι είχαμε πει να μη φάμε. Συμβαίνουν αυτά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, έχουμε άλλη μία ευκαιρία μπροστά μας για να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε τόσο πολύ».

Τι σε στεναχώρησε περισσότερο σήμερα, μετά από μία μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το EuroBasket; «Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε συγκέντρωση στην άμυνα».

Για την αναμέτρηση με τη Φινλανδία: «Θα τη δούμε και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι».