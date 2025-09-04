Βασίλης Σπανούλης μετά το Ισπανία – Ελλάδα: «Μερικές φορές σε εκνευρίζει ο τρόπος των Ισπανών αλλά δεν μπορείς να μην τους παραδεχθείς»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας τα… χρειάστηκε στο τέλος κόντρα στην Ισπανία, αλλά κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 90-86 και την πρωτιά στον όμιλο του Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παικτών του.

Μετά το τέλος του Ισπανία – Ελλάδα, ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε το ματς των δύο ομάδων στο Eurobasket, αλλά θυμήθηκε και τις δικές του κόντρες με τους Ισπανούς τα προηγούμενα χρόνια, ως παίκτης της Εθνικής Ομάδας.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη

“Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στον όμιλο. Ο Γιάννης δεν έπαιξε δύο παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να ξεκουράσουμε κι άλλα παιδιά. Λίγο ο Σλούκας έπαιξε παραπάνω, αλλά έχει ετοιμαστεί για αυτό το τουρνουά, έχει δουλέψει όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστώ το ιατρικό επιτελείο για την προσπάθεια που έκανε και στον Παπανικολάου και στον Λαρετζάκη. Χρειάζομαι όλους τους παίκτες. Μπορεί σήμερα έτσι όπως ήταν το ματς να μην ταίριαζε ο Ντίνος. Στα προηγούμενα ματς είδαμε ότι ταίριαζε πολύ, αλλά και στα επόμενα. Οπότε όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και το μόνο που πρέπει να κοιτάμε είναι το πως θα κερδίζουμε τα παιχνίδια”.

Για τη νίκη κόντρα στην Ισπανία: “Ακόμα και στις πολύ μεγάλες φουρνιές είχαμε χάσει στον πόντο. Το 2007 πως χάσαμε στον πόντο. Πέρσι χάσαμε στην τελευταία κατοχή. Όλα τα ματς Ισπανία-Ελλάδα είναι έτσι, εκτός από λίγα. Ήταν η σειρά μας αυτή τη φορά να κερδίσουμε και να τους βγάλουμε απ’ έξω. Θα τους δώσω συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν χτίσει. Σίγουρα μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει, αλλά δε μπορείς να μη τους παραδεχτείς και τον κόουτς Σκαριόλο και τους παίκτες. Αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην δική μου ομάδα γιατί κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε λίγο χαλαροί. Πιστεύαμε πως έχει τελειώσει το ματς και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολύ καλό καμπανάκι για τη συνέχεια”.

Για το παιχνίδι με το Ισραήλ και αν θα είμαστε πλήρεις: “Θα είμαστε όλοι. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Σαμοντούροφ. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να παίξουν διαφορετικά παιδιά. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Σήμερα είδαμε ξεκίνησε πεντάδα ο Κατσίβελης. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί θα τους χρειαστούμε όλους, είναι μεγάλο τουρνουά”.

Για την αίσθησή του για τη συνέχεια: “Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Αυτό που κάναμε στο πρώτο 20λεπτο μπορεί να έχει μεγαλύτερη συνέχεια και σταθερότητα, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι και πάλι να λέμε ότι κάτι φταίει. Να ευχαριστηθούμε τη νίκη για λίγα λεπτά και μετά να ξεκουραστούμε και να συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα”.