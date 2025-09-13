Βασίλης Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, η Εθνική μπάσκετ βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ηττήθηκε εύκολα από την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket και ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε ότι πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι… μισογεμάτο, καθώς η χώρα μας συνεχίζει να διεκδικεί ένα μετάλλιο.

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας βρίσκεται στη “ζώνη” των μεταλλίων και ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα αρνητικά σχόλια και τη… μιζέρια που επικράτησε από πολλούς μετά τη “βαριά” ήττα από την Τουρκία στο Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Σπανούλη

“Χθες κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Έτυχε να κάνουμε το κακό μας παιχνίδι στο τουρνουά στον ημιτελικό. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει στους “16”, στους “8”. Ευτυχώς δεν το κάναμε και το κάναμε τώρα. Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Δεν ήμασταν έτοιμοι στο πνεύμα. Είναι λογικό, είναι άνθρωποι. Είναι ένα μεγάλο τουρνουά, όλοι μπορεί να έχουν ένα κακό παιχνίδι.

Είδαμε την Τουρκία, θα μπορούσε να μην ήταν εδώ, να είχε χάσει στη φάση των “16” από την Σουηδία που νίκησε στον πόντο. Είδαμε την Γερμανία που θα μπορούσε να μην ήταν στον τελικό, μπορεί να είχε χάσει από την Σλοβενία, αν δεν έβαζε το τρίποντο για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού ο Ντα Σίλβα πίσω από το κέντρο. Οπότε μη ψάχνουμε να βρούμε τί έγινε και τί δεν έγινε.

Είναι παιχνίδια, κάποιους τυχαίνει σε κακή μέρα, κάποιους σε καλύτερη. Κάποιος βάζει έξι τρίποντα εκεί που έβαζε ένα. Όπως παραπάνω βάλαμε και εμείς πολλές φορές. Έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι ποιος είναι σε καλύτερη μέρα, ποιος είναι σε χειρότερη. Είδαμε ότι ξεκίνησε το ματς και χάσαμε τέσσερα λέι-απ, τα τρία τα έχασε ο Γιάννης, που όλα αυτά πάντα είναι καρφώματα και δύο ανοιχτά σουτ. Μετά τί θα λέγαμε, ότι κλείδωσε τον Αντετοκούνμπο η Τουρκία αν είχε βάλει 10 πόντους και είχε 3 ασίστ.

Πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Έτυχε να γίνει αυτό. Το μόνο που δεν έπρεπε να κάνουμε είναι να παρατήσουμε πνευματικά το ματς. Αυτό είναι που με πειράζει και εμένα και όλη την ομάδα. Αλλά έγινε, είμαστε στην ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, μην είμαστε μίζεροι. Να είμαστε θετικοί, να είμαστε περήφανοι. Και έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι, για εμένα, τα τελευταία 16 χρόνια, για να φέρουμε αυτό το μετάλλιο στην πατρίδα μας.

Να μείνει αυτό το μετάλλιο στην ιστορία μας. Δεν είμαστε μια χώρα… Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει πέντε μετάλλια. Το ’87, το ’89 , το ’05, το ’06 και το ’09. Και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να λέμε “τί έγινε, καταστροφή”. Αυτό δεν με αγγίζει καθόλου. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Θα είμαι πάντα εδώ, θα τους προστατεύω γιατί το πιστεύω, όχι για να το κάνω. Την ευθύνη σε κάθε ήττα την έχει ο προπονητής. Αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ για την ήττα, κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις ευθύνες, ούτε να πω κάτι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε μελετήσει το ματς, έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μάχη“.