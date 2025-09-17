Βασίλης Τολιόπουλος: Στιγμές χαράς με τη σύντροφό του, το μωράκι τους και το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket

Μετά από μια έντονη και γεμάτη περίοδο, το φινάλε της οποίας τον βρήκε να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket με την εθνική μπάσκετ, ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (15.09.2025) και πάλι στην Ελλάδα.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του στη διοργάνωση, αλλά πλέον περνάει στιγμές χαράς και ηρεμίας με την οικογένειά του: τη σύντροφό του, Μαρία Χατζηπαρασίδου, και τον μικρό τους γιο.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η Μαρία μοιράστηκε στο Instagram τρυφερά στιγμιότυπα από την επανένωση της οικογένειας. Στις φωτογραφίες που πόσταρε, ο Τολιόπουλος φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά τον γιο του, έχοντας δίπλα του τη γυναίκα της ζωής του. “Μπαμπά είσαι ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ”, έγραψε στη λεζάντα, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μάλιστα, σε μια από αυτές, έχει περάσει και στο δυο μηνών μωράκι τους, το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket.