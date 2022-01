Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με στο ντέρμπι με 82-77 την Αναντολού Εφές για την 21η αγωνιστική της Euroleague και “ανέβασε” το ρεκόρ της στο 16-4 στην κορυφή της κατάταξης.

Οι Καταλανοί είχαν από την αρχή το προβάδισμα του αγώνα, με Μίροτιτς, Γιοκουμπάιτις και Σανλί να είναι καθοριστικοί, την ώρα που οι Τούρκοι έμειναν και χωρίς προπονητή μετά την αποβολή του Εργκίν Αταμάν με δύο τεχνικές ποινές.

Μίσιτς και Λάρκιν με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα “πάλεψαν” για τους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη 10η ήττα στη σεζόν, που είναι πιθανό να φέρει την Εφές εκτός πρώτης 8άδας, όταν ολοκληρωθεί η αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 40-41, 61-56, 82-77

Μπαρτσελόνα (Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 7 (1), Έξουμ 1, Σανλί 13 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Μαρτίνεθ 2, Σμιτς, Χέιζ 4, Λαπροβίτολα 5 (1), Χίγκινς 9 (2/4 δίποντα, 5/6 βολές), Κούριτς 8 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γιοκουμπάιτις 16 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/3 βολές), Μίροτιτς 15 (4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Νάτζι 2

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 17 (1/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ασίστ), Μπομπουά 2 (1/7 σουτ), Σίνγλετον 6 (3/4 δίποντα), Μπράιαντ, Μόρμαν 6 (2), Πλάις 2 (1/8 σουτ), Μίτσιτς 18 (3/8 σουτ, 12/15 βολές, 1 ασίστ), Άντερσον 2, Πετρούσεβ, Ντάνστον 12 (3/4 δίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Σιμόν 12 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές)

