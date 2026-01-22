Βαθμολογία Euroleague: 4ος ο Ολυμπιακός, 9ος ο Παναθηναϊκός

Η πρώτη μέρα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει την Εφές στην Τουρκία και τον Παναθηναϊκό να χάνει από τη Μακάμπι στο Ισραήλ.
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague και ανέβηκε στο 15-8, πατώντας και πάλι στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-10 και την 9η θέση της κατάταξης και θα χρειαστεί σερί νικών τις επόμενες αγωνιστικές για να επιστρέψει στη μάχη της τετράδας.
Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
Παρί-Dubai Basketball 79-99
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα
Η κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6*
- Φενέρμπαχτσε 15-7**
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
- Ολυμπιακός 15-8*
- Μπαρτσελόνα 15-8
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 13-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-12*
- Dubai Basketball 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-15
- Παρί 7-16*
- Παρτίζαν 7-16
- Βιλερμπάν 6-17
- Αναντολού Εφές 6-18
*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45