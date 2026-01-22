Αθλητικά

Βαθμολογία Euroleague: 4ος ο Ολυμπιακός, 9ος ο Παναθηναϊκός

Ανοδική πορεία για τον Ολυμπιακό, καθοδική για τον Παναθηναϊκό
Ο Ρίσον Χολμς στο Μακάμπι - Παναθηναϊκός
EUROKINISSI

Η πρώτη μέρα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει την Εφές στην Τουρκία και τον Παναθηναϊκό να χάνει από τη Μακάμπι στο Ισραήλ.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague και ανέβηκε στο 15-8, πατώντας και πάλι στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-10 και την 9η θέση της κατάταξης και θα χρειαστεί σερί νικών τις επόμενες αγωνιστικές για να επιστρέψει στη μάχη της τετράδας.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
Παρί-Dubai Basketball 79-99

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Η κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6*
  2. Φενέρμπαχτσε 15-7**
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
  4. Ολυμπιακός 15-8*
  5. Μπαρτσελόνα 15-8
  6. Μονακό 15-9
  7. Βαλένθια 15-9
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
  9. Παναθηναϊκός 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια 11-12*
  12. Dubai Basketball 11-13
  13. Αρμάνι Μιλάνο 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου 9-15
  16. Μπασκόνια 8-15
  17. Παρί 7-16*
  18. Παρτίζαν 7-16
  19. Βιλερμπάν 6-17
  20. Αναντολού Εφές 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
106
100
80
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo