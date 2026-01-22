Βαθμολογία Euroleague: 4ος ο Ολυμπιακός, 9ος ο Παναθηναϊκός

Η πρώτη μέρα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει την Εφές στην Τουρκία και τον Παναθηναϊκό να χάνει από τη Μακάμπι στο Ισραήλ.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague και ανέβηκε στο 15-8, πατώντας και πάλι στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-10 και την 9η θέση της κατάταξης και θα χρειαστεί σερί νικών τις επόμενες αγωνιστικές για να επιστρέψει στη μάχη της τετράδας.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71

Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89

Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78

Παρί-Dubai Basketball 79-99

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα

Η κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6* Φενέρμπαχτσε 15-7** Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μπαρτσελόνα 15-8 Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 13-10 Βίρτους Μπολόνια 11-12* Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-15 Παρί 7-16* Παρτίζαν 7-16 Βιλερμπάν 6-17 Αναντολού Εφές 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45