Βαθμολογία Euroleague: Ο Ολυμπιακός δέχεται πίεση για την 4άδα, ο Παναθηναϊκός «κλειδώνει» την 10άδα

Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, να… αγκαλιάσει μια θέση στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026) στη έδρα της Βαλένθια (85-84) για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης και πλέον νιώθει την “ανάσα” άλλων ομάδων.
Οι ερυθρόλευκοι είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 22-12, αλλά είδαν τη Βαλάνθια να ανεβαίνει στις 21, έχοντας ματς λιγότερο. Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ρεκόρ 21-12 αλλά με 33 ματς και μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ (ρεκόρ 20-12 μετά από 32 ματς) διεκδικούν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Συνέχεια στην προσπάθεια που κάνει, να καλύψει το χαμένο έδαφος, έδωσε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν “λύγισε” τη Dubai BC στο Σαράγεβο (104-107) και έστειλε μήνυμα πως θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να περάσει στα playoffs, ψάχνοντας μέχρι τέλους μια θέση στην πρώτη εξάδα.
Οι “πράσινοι” ανέβηκαν στο 19-14 και ξέφυγαν στις +2 νίκες από την 11η αραβική ομάδα, έχοντας προβάδισμα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.
Αποτελέσματα-33η αγωνιστική
Τρίτη 24/3
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89
Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71
Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107
Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71
Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25/3
21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τετάρτη 31/3
Βίρτους Μπολόνια-Παρί
Κατάταξη
Φενέρμπαχτσε 23-10
Ολυμπιακός 22-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
Βαλένθια 21-12
Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
Μονακό 19-14
Παναθηναϊκός 19-14
Μπαρτσελόνα 19-14
Ερυθρός Αστέρας 18-14
Dubai Basketball 17-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
Αρμάνι Μιλάνο 16-17
Βίρτους Μπολόνια 13-19
Μπάγερν Μονάχου 13-20
Παρτίζαν 12-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-22
Μπασκόνια 9-23
Βιλερμπάν 8-24
Επόμενη αγωνιστική (34η)
Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια