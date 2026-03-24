Βαθμολογία Euroleague: Ο Ολυμπιακός δέχεται πίεση για την 4άδα, ο Παναθηναϊκός «κλειδώνει» την 10άδα

Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, να… αγκαλιάσει μια θέση στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24.03.2026) στη έδρα της Βαλένθια (85-84) για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης και πλέον νιώθει την “ανάσα” άλλων ομάδων.

Οι ερυθρόλευκοι είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 22-12, αλλά είδαν τη Βαλάνθια να ανεβαίνει στις 21, έχοντας ματς λιγότερο. Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ρεκόρ 21-12 αλλά με 33 ματς και μαζί με την Χάποελ Τελ Αβίβ (ρεκόρ 20-12 μετά από 32 ματς) διεκδικούν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Συνέχεια στην προσπάθεια που κάνει, να καλύψει το χαμένο έδαφος, έδωσε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν “λύγισε” τη Dubai BC στο Σαράγεβο (104-107) και έστειλε μήνυμα πως θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να περάσει στα playoffs, ψάχνοντας μέχρι τέλους μια θέση στην πρώτη εξάδα.

Οι “πράσινοι” ανέβηκαν στο 19-14 και ξέφυγαν στις +2 νίκες από την 11η αραβική ομάδα, έχοντας προβάδισμα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Αποτελέσματα-33η αγωνιστική

Τρίτη 24/3

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 94-89

Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο 90-85

Ζάλγκιρις-Μπάγερν Μονάχου 78-71

Dubai Basketball-Παναθηναϊκός 104-107

Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές 78-71

Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25/3

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τετάρτη 31/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-10

Ολυμπιακός 22-12

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11

Βαλένθια 21-12

Ρεάλ Μαδρίτης 20-12

Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14

Μονακό 19-14

Παναθηναϊκός 19-14

Μπαρτσελόνα 19-14

Ερυθρός Αστέρας 18-14

Dubai Basketball 17-16

Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16

Αρμάνι Μιλάνο 16-17

Βίρτους Μπολόνια 13-19

Μπάγερν Μονάχου 13-20

Παρτίζαν 12-20

Παρί 12-21

Αναντολού Εφές 10-22

Μπασκόνια 9-23

Βιλερμπάν 8-24

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:45 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια