Βαθμολογία Europa League: 15ος ο Παναθηναϊκος, 18ος ο ΠΑΟΚ

Από έναν βαθμό πήραν οι δύο ομάδες στα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής
Ίνγκασον
Ο Ίνγκασον με τον Καλάμπρια/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχασαν την ευκαιρία να αναρριχηθούν στη βαθμολογία του Europa League. Οι πράσινοι έμειναν ισόπαλοι χωρίς σκορ με την Βικτόρια Πλζεν και οι ασπρόμαυροι πήραν έναν βαθμό σε ένα τρελό παιχνίδι που τελείωσε 3-3 με τη Λουντογκόρετς. 

Ο ΠΑΟΚ είχε στα χέρια του το τρίποντο, όμως η Λουντιγκόρετς του έκανε την ανατροπή και τελικά σοτ φινάλε κατάφερε να εξασφαλίσει έναν σημαντικό για τη συνέχεια πόντο στη διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το αριθμητικό του πλεονέκτημα, μιας και έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 32′. 

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία σε δύο δύσκολα παιχνίδια, που καλούνται να έχουν βαθμολογική συγκομιδή. 

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν 6 (13-3) 15
2. Μίντιλαντ 6 (13-5) 15
3. Άστον Βίλα 6 (10-4) 15
4. Μπέτις 6 (11-4) 14
5. Φράιμπουργκ 6 (9-3) 14
6. Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14
7. Μπράγκα 6 (10-5) 13
8. Πόρτο 6 (9-4) 13
9. Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12
10. Ρόμα 6 (10-5) 12
11. Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11
12. Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) 11
13. Μπολόνια 6 (9-5) 11
14. Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) 10
15. Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10
16. Γκενκ 6 (7-6) 10
17. Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10
18. ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9
19. Θέλτα 6 (9-3) 9
20. Λιλ 6 (10-7) 9
21. Γιουνγκ Μπόις 6 (8-12) 9
22. Μπραν 6 (6-7) 8
23. Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7
24. Σέλτικ 6 (7-11) 7
25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7
26. Βασιλεία 6 (8-9) 6
27. Στεάουα 6 (7-11) 6
28. Γκόου Αχεντ Ιγκλς 6 (5-11) 6
29. Στουρμ Γκρατς 6 (4-8) 4
30. Φέγενορντ 6 (7-13) 3
31. Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3
32. Ουτρέχτη 6 (3-9) 1
33. Ρέιντζερς 6 (3-11) 1
34. Μάλμε 6 (2-12) 1
35. Μακάμπι 6 Τελ Αβίβ(2-18) 1
36. Νις 6 (4-13) 0

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής (22 Ιανουαρίου 2026)

ΠΑΟΚ – Μπέτις (19:45)
Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς (19:45)
Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα (19:45)
Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο (19:45)
Γιουνγκ Μπόις – Λιόν (19:45)
Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)
Μπολόνια – Σέλτικ (19:45)
Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας (19:45)
Μπραν – Μίντιλαντ (19:45)
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)
Ρόμα – Στουτγκάρδη (22:00)
Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Στεάουα (22:00)
Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία (22:00)
Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Νις – Γκόου Αχεντ Ιγκλς (22:00)
Θέλτα – Λιλ (22:00)
Ουτρέχτη – Γκενκ (22:00)

