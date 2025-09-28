Βαθμολογία Super League: Κορυφή για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, πρώτη νίκη για Παναθηναϊκό και γκέλα για ΠΑΟΚ – Φάσεις και γκολ της 5ης αγωνιστικής

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοδική πορεία και το απέδειξε και στο Αγρίνιο. Ο Παναιτωλικός αποδείχθηκε.. σκληρό καρύδι, αλλά η ομάδα του Χρήστου Κόντη πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League, επικρατώντας με 2-1. Ο Τετέ ισοφάρισε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε, για να έρθει στο 90+5′ η “χρυσή” αλλαγή των “πρασίνων”, ο Γερεμέγεφ και να τους δώσει τη νίκη. Θυμίζουμε ότι το “τριφύλλι” έχει ένα ματς λιγότερο.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κρατήσει την τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην πρώτη θέση. ο “δικέφαλος του Βορρά” προηγήθηκε με 3-1 μέσα στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, αλλά τελικά έφυγε από την έδρα των Αρκάδων με το βαθμό της ισοπαλίας (3-3), μια εβδομάδα μετά το 0-0 στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό και μια εβδομάδα πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό!

Η ΑΕΚ ξεπέρασε και το εμπόδιο του Βόλου στην OPAP Arena (1-0) και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 5 αγωνιστικές στη Super League, συγκατοικώντας με τον Ολυμπιακό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Πιερό στο 54ο λεπτό (είχε και δοκάρι στα τελευταία λεπτά), ενώ ο αγώνας είχε ιστορική σημασία για τον Πέτρο Μάνταλο ο οποίος συμπλήρωσε επίσημα ματς με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Την πρώτη της εκτός έδρας στην εφετινή Super League πανηγύρισε η Κηφισιά που πέρασε θριαμβευτικά από το Παγκρήτιο με 3-1 επί του ΟΦΗ. Ο Ανδρέας Τεττέη, με το γκολ στο 1-2 και την ασίστ στο 1-3, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Ο Ανδρούτσος είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 65΄ για τους Κρητικούς, που αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 43′ λόγω αποβολής του Σενγκέλια με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 13 βαθμοί (13-3 γκολ)

2. ΑΕΚ 13 βαθμοί (6-1)

3. ΠΑΟΚ 11 βαθμοί (7-4)

4. Άρης 10 βαθμοί (6-4)

5. Λεβαδειακός 7 βαθμοί (10-7)

6. Κηφισιά 7 βαθμοί (9-8)

7. Βόλος 6 βαθμοί (4-7)

8. Παναθηναϊκός 5 βαθμοί (6-6)

9. Ατρόμητος 4 βαθμοί (4-4)

10. Παναιτωλικός 4 βαθμοί (4-6)

11. ΑΕΛ 3 βαθμοί (4-5)

12. ΟΦΗ 3 βαθμοί (3-9)

13. Αστέρας Τρίπολης 2 βαθμοί (6-10)

14. Πανσερραϊκός 2 βαθμοί (2-10)

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ατρόμητος και ΑΕΛ έχουν έναν αγώνα λιγότερο

Η επόμενη (6η) αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

18:30 ΟΦΗ – Άρης

20:30 ΑΕΛ – Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος