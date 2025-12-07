Βαθμολογία Super League: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πλησίασαν ξανά τον Ολυμπιακό, έμεινε ακόμη πιο πίσω ο Παναθηναϊκός – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο ΠΑΟΚ πήρε με 3-1 το ντέρμπι με τον Άρη στη 13η αγωνιστική της Super League, ενώ η ΑΕΚ “σάρωσε” με 4-1 τον Ατρόμητο και οι δύο ομάδες μείωσαν ξανά τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στο +15 από τον Παναθηναϊκό, μετά τη νέα απώλεια βαθμών των “πρασίνων” στη Λάρισα.

Στο μεγάλο ματς της 13ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ “καθάρισε” εύκολα τον Άρη και βρέθηκε στο -2 από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία της Super League, ενώ η ΑΕΚ έχει ένα βαθμό λιγότερο από τους Θεσσαλονικείς και τρεις από τους Πειραιώτες, όντας στην τρίτη θέση, μετά και τον “περίπατο” κόντρα στον Ατρόμητο.

Μεγάλος χαμένος για μία ακόμη φορά ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν λέει να… σηκώσει κεφάλι ούτε με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του και πλέον είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας με μεγάλη απόσταση από τους πρωτοπόρους.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18.00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (NS PRIME)

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

5. Βόλος 22

6. Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης 12

11. Ατρόμητος 9

12. ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.