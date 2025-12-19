Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: H Eλλάδα έχασε την 11η θέση από την Πολωνία

Η νίκη της ΑΕΚ δεν ήταν αρκετή για να κρατήσει την Ελλάδα στην 11η θέση
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στους “16” του Conference League, ωστόσο η Ελλάδα υποχώρησε στην 12η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η Ελλάδα προσέθεσε 1.100 πόντους (συμπεριλαμβάνεται και το μπόνους θέσης) από την επιτυχία της ΑΕΚ, ωστόσο η Πολωνία είχε μία απίθανη βραδιά στο Conference League και μας προσπέρασε.

Η Ελλάδα υποχώρησε στην 12η θέση με 43.712, καθώς η Πολωνία συγκέντρωσε τους απαιτούμενους πόντους για να περάσει 11η (44.625 σύνολο), αφού είχε και τις τέσσερις ομάδες της να αγωνίζονται στο Conference League.

Να σημειωθεί ότι οι Πολωνοί έχασαν τη Λέγκια Βαρσοβίας και έμειναν με τρεις ομάδες, ενώ δεν έχουν καμία σε Champions League και Europa League, όπου η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 48.125 (+7.325 – 3/5)
10. Τσεχία 46.075 (+8/575 – 4/5)
11. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)
12. Ελλάδα 43.712 (+9.500 – 4/5)
13. Δανία 39.356 (+9.500 – 2/4)
14. Νορβηγία 38.587 (+5.400 – 2/5)
15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)
16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)
17. Αυστρία 33.050 (+3.300 – 2/5)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
97
83
83
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo