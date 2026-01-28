Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απειλεί την Τσεχία και κάνει όνειρα για 10άδα μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

Η Ελλάδα συνέχισε την ανοδική πορεία της στη βαθμολογία της UEFA μετά τη θριαμβευτική πρόκριση του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Champions League.

H χώρα μας πήρε 750 βαθμούς και μείωσε τη διαφορά από τη 10η Τσεχία στους 800 βαθμούς, με τη Σλάβια Πράγας να μείνει, μάλιστα, εκτός Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς πρόκριση έχουν εξασφαλίσει τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 48.575 (+7.775 – 3/5)

10. Τσεχία 46.325 (+8.825 – 3/5)

11. Ελλάδα 45.612 (+11.400 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 40.356 (+10.500 – 1/4)

14. Νορβηγία 39.687 (+6.500 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)