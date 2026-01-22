Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα προσπέρασε την Πολωνία και ανέβηκε στην 11η θέση

Θετική ήταν η εβδομάδα για την Ελλάδα, αφού μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, αλλά και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού η χώρα μας προσπέρασε την Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα έφτασε τους 44.862 και ανέβηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και άφησε 12η την Πολωνία με 44.625 βαθμούς.

Η απόσταση από τους 10ους Τσέχους μειώθηκε περίπου στους 1.400 βαθμούς, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας έχει τρεις εξασφαλισμένες προκρίσεις (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ).

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 48.325 (+7.525 – 3/5)

10. Τσεχία 46.325 (+8.825 – 4/5)

11. Ελλάδα 44.862 (+10.650 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 40.356 (+10.500 – 2/4)

14. Νορβηγία 39.187 (+6.000 – 2/5)

15. Κύπρος 34.943 (+11.406 – 3/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)