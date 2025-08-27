Βαθμολογία UEFA: Η Νορβηγία «απειλεί» την Ελλάδα στην 11η θέση

Η Μπόντο Γκλιμτ προκρίθηκε επί της Στουρμ Γκρατς στα πλέι οφ του Champions League και η είσοδός της στη League Phase της διοργάνωσης δημιουργεί… κίνδυνο για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Παρά την ήττα στο δεύτερο παιχνίδι, η Μπόντο Γκλιμτ έδωσε στη Νορβηγία σημαντικούς βαθμούς μέσω της πρόκρισής της στη League Phase του Champions League, μειώνοντας έτσι δραματικά και την απόστασή της από την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, όπου οι Νορβηγοί βρίσκονται πια μία… ανάσα από τη χώρα μας στην 11η θέση.

Παράλληλα, κερδισμένη των πλέι οφ ήταν και η Κύπρος, αφού η μεγαλειώδης πρόκριση της Πάφου, της χάρισε άνοδο δύο θέσεων στη βαθμολογία της UEFA και φιγουράρει πλέον 17η, με τρεις ομάδες της να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 43.500 (5/5)

10. Τσεχία 40.300 (5/5)

11. Ελλάδα 37.012 (4/5)

12. Νορβηγία 36.487(4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

14. Δανία 33.231 (3/4)

15. Αυστρία 31.650 (4/5)

16. Ελβετία 30.100 (4/5)

17. Κύπρος 28.787 (3/4)