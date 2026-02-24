Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός πρόσφερε τους βαθμούς της ισοπαλίας, σταθερά 11η η Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στο φετινό Champions League με το 0-0 που έφερε στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν και προσέφερε 200 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.

Η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή έχει τρεις ομάδες στην Ευρώπη (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με την Ένωση να βρίσκεται στους “16” του Conference League) παραμένει στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA, έχοντας τη δύσκολη αποστολή, να πιάσει την δέκατη Τσεχία. Η απόσταση των δύο χωρών μειώθηκε και έφτασε τους 913 βαθμούς.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει η έκβαση του ζευγαριού της Βικτόρια Πλζεν με τον Παναθηναϊκό (2-2) που κοντράρονται την Πέμπτη (26.02.2026, 19:45).

Η μάχη για τη 10η θέση -που δίνει απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27- παραμένει ανοιχτή και απαιτεί βαθμούς σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι από τους εναπομείναντες εκπροσώπους της Ελλάδας.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.875 (+9.075 – 3/5)

10. Τσεχία 47.625 (+10.125 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.712 (+12.500 – 3/5)

12. Πολωνία 45.125 (+14.125 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (+7.650 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.700 (+6.200 – 1/5)