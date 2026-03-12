Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Μπέτις στο Europa League και η ΑΕΚ “διέλυσε” με 4-0 την Τσέλιε στο Conference League, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει ένα φοβερό ευρωπαϊκό βράδυ, που την φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρώτη 10άδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα “κυνηγάει” την Τσεχία στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, για να εξασφαλίσει και μία ομάδα απευθείας στη League Phase του Champions League και οι νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, την έφεραν ακόμη πιο κοντά στο στόχο της.

Για τους Τσέχους, η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε με 2-1 από την Άλκμααρ στην Ολλανδία και η Σίγκμα Όλομουτς έμεινε στην εντός έδρας ισοπαλία με 0-0 απέναντι στη Μάιντζ, γεγονός που δίνει πια βάσιμες ελπίδες στη χώρα μας, να την ξεπεράσει στην κατάταξη.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 51.475 (2/5)

10. Τσεχία 48.525 (2/5)

11. Ελλάδα 47.912 (2/5)

12. Πολωνία 46.250 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 41.237 (1/5)

15. Κύπρος 35.643 (1/4)

16. Ελβετία 34.700 (0/5)