Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση η Ελλάδα, παραμένει μακριά από την 10η Τσεχία

Μία εξαιρετική εβδομάδα ολοκληρώθηκε για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, οι οποίες έδωσαν αρκετούς βαθμούς στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πήρε βαθμούς από όλους τους εκπροσώπους του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς Ολυμπιακός και ΑΕΚ νίκησαν, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση, αλλά παραμένει μακριά από την 10η Τσεχία, ενώ απειλείται από την 12η Πολωνία.

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά κρίσιμη, καθώς οι Πολωνοί θα παίξουν με τέσσερις ομάδες, ενώ η Ελλάδα μόνο με την ΑΕΚ στο Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 47.925 (+7.125 – 3/5)

10. Τσεχία 45.025 (+7.525 – 4/5)

11. Ελλάδα 42.637 (+8.425 – 4/5)

12. Πολωνία 41.406 (+10.406 – 4/4)

13. Δανία 39.356 (+9.500 – 2/4)

14. Νορβηγία 38.587 (+5.400 – 2/5)

15. Ελβετία 33.700 (+5.200 – 3/5)

16. Κύπρος 33.537 (+10.000 – 3/4)

17. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)