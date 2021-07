Ο Τόμας Βάτσλικ πόσταρε την ελληνική σημαία και μετά έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Βάτσλικ, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να κάνει τα πρώτα του… ελληνικά και ερυθρόλευκα ποσταρίσματα στα social media.

Ο 32χρονος Τσέχος τερματοφύλακας υπέγραψε το συμβόλαιο του, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και λίγο μετά την επισημοποίηση του deal, έγραψε στα ελληνικά «γεια» και συνόδευσε τον χαιρετισμό με μια ελληνική σημαία.

Στη συνέχεια, ο Βάτσλικ εξέφρασε την ανυπομονησία του, να γνωρίσει το “Καραϊσκάκης”, τους συμπαίκτες του, αλλά και να μάθει την ελληνική γλώσσα.

«Η πρόκληση έγινε αποδεκτή. Ανυπομονώ να γνωρίσω το νέο μου γήπεδο και τους συμπαίκτες, να εξερευνήσω την πόλη και να μάθω μια νέα γλώσσα. Σε ευχαριστώ Ολυμπιακέ που με επέλεξες» αναφέρει στο μήνυμα του.

Challenge accepted! 🧤 I’m looking forward to meeting my new home & teammates, explore the city, and learn a new language! Thank you, @olympiacosfc, for choosing me! Game 🔛 pic.twitter.com/hd0PWetNmt