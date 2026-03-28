Βέλγιο – ΗΠΑ 5-2: Φιλική ήττα «καμπανάκι» για τους διοργανωτές του Μουντιάλ 2026

Το Βέλγιο και οι ΗΠΑ έδωσαν αγώνα προετοιμασίας ενόψει της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, με του συνδιοργανωτές να γνωρίζουν “βαριά” φιλική ήττα με σκορ 5-2.

Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς θα φιλοξενήσουν σε λίγους μήνες το Μουντιάλ και η ομάδα του Ποτσετίνο έχει υψηλές προσδοκίες για την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τις οποίες δεν επιβεβαίωσε όμως στο φιλικό παιχνίδι με το Βέλγιο.

Παρότι προηγήθηκε με τον Μακίνι, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ δέχθηκε στη συνέχεια πέντε γκολ από τους Βέλγους, με Ντε Μπαστ (45′) Ονάνα (53΄), Ντε Κεταλάρ (59΄) και Λουκεμπάκιο (68΄, 82΄) να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του, πριν μειώσει στο τελικό σκορ ο Αγκιεμάνγκ, λίγα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

Το Βέλγιο έδειξε έτσι ότι θα αποτελέσει και φέτος μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς, που θα πρέπει να εμφανιστούν πολύ καλύτεροι για να διεκδικήσουν τα… ημιτελικά που έθεσε ως στόχο ο προπονητής τους.