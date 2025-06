Βέλγιο – Ισπανία 67-65: Κατέκτησαν το Eruobasket γυναικών με φοβερή ανατροπή οι Βελγίδες

Το Βέλγιο “έτρεψε” ένα φοβερό 14-0 σερί κόντρα στην Ισπανία και κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 67-65 κόντρα στην Ισπανία, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το Eurobasket γυναικών.

Η Ισπανία πήρε διψήφια διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά το Βέλγιο αντέδρασε με ένα ανεπανάληπτο σερί στο φινάλε της αναμέτρησης, για να φέρει… τούμπα το ματς και να πάρει μία ανέλπιστη νίκη τίτλου στο ΣΕΦ, κατακτώντας ξανά το το Eurobasket γυναικών.

Η τριάδα των Αλεμάντ, Μέσεμαν, Λίνσκενς έκανε τη διαφορά για την εθνική Βελγίου στο παιχνίδι, ενώ η Ντελαέρ ήταν αυτή που πέτυχε το καλάθι της νίκης μετά από κλέψιμο, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Το Βέλγιο είναι έτσι back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ γυναικών.

