Βερόνα – Γιουβέντους 1-1: Οι γηπεδούχοι έκαναν την έκπληξη και έκοψαν βαθμούς από τη «Γηραιά Κυρία»

Η Βερόνα πήρε σημαντικό αποτέλεσμα κόντρα στη Γιουβέντους η οποία προερχόταν από τη μεγάλη νίκη ενάντια στην Ιντερ με 4-3. Οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες με σκορ 1-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Serie A.

Η Γιουβέντους άνοιξε το σκορ στο 19′ με τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Τουράμ. Η Βερόνα ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι του Ορμπάν στο 44′ και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Στο 67′ ο Σερντάρ σκόραρε για να δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως μετά από έλεγχο του VAR το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η «Γηραιά Κυρία» δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης και στραβοπάτησε στη Βερόνα. Πλέον, έχει 10 βαθμούς και είναι πρώτη στη βαθμολογία της Serie A, ενώ οι γηπεδούχοι πέτυχαν την τρίτη τους ισοπαλία και έφτασαν τους 3 βαθμούς και είναι 15η. Και οι δύο ομάδες περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν τη θέση τους μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής.