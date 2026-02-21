Βεζένκοφ στο ημίχρονο του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Είναι ντροπή αυτό που παρουσιάζουμε»

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο πρώτο μέρος του τελικού, καθώς έμεινε πίσω στο σκορ με 29-45 από τον Παναθηναϊκό και ο Σάσα Βεζένκοφ δήλωσε ότι είναι ντροπή αυτό που παρουσιάζει η ομάδα του.

«Αυτό που παρουσιάζουμε και στην άμυνα και στην επίθεση είναι ντροπή πρέπει να μπούμε πιο δυνατά παίζουν πιο σκληρά από εμάς, παίζουν καλύτερα από εμάς, πρέπει να αντιδράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βεζένκοφ στην ανάπαυλα του τελικού Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 14 πόντους στο πρώτο μέρος με 6/6 δίποντα και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.