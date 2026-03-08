Βεζυρτζής: «Μην αποκλείουμε τίποτα για Euroleague»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, μίλησε για την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι και την πιθανή συμμετοχή του Δικεφάλου στην Euroleague.

Πριν από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, o Nίκος Βεζυρτζής ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αποκλείεται τίποτα σχετικά με τη συμμετοχή του Δικεφάλου στην Euroleague.

Όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ

Για τον Τρινκιέρι: «Ήδη έχει αναλάβει προσωρινά, προπονεί και την ομάδα, θα κατευθύνει και το προπονητικό τιμ. Βάζουμε τον προγραμματισμό μας για του χρόνου. Κατ’ αρχήν ξεκίνησε την πρώτη συνάντηση ο κύριος Μυστακίδης, που έφυγε από το Λονδίνο για να τον συναντήσει στο Μιλάνο. Η συνδρομή του Μυστακίδη έκανε τον Τρινκιέρι να έρθει στον ΠΑΟΚ, εμείς συμπληρώσαμε σε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το μπάσκετ.

Για την Euroleague: «Αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ρευστά, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν είτε σε Ευρωλίγκα, είτε σε ΝΒΑ Europe. Εμείς θα σκεφτούμε και να μην αποκλείουμε τίποτα. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει το θέμα. Πολλά είναι στο πρόγραμμα να γίνουν και θα γίνουν».